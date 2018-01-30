Gülben Ergen hakkında konuşmama kararına uymayan Seren Serengil, 3 günlük hapse mahkum edildi. Teslim olmaya giden Seren, gerekçeli karar henüz yazılmadığı için cezaevinin kapısından döndü.



Hakim tarafından gerekçeli kararın henüz yazılmaması sebebiyle cezaevinin kapısından dönen Seren Serengil, dün akşam Arnavutköy'ün en popüler mekanında görüntülendi. Yeşim Salkım, Yaşar İpek ve Ayşe Tolga da Serengil'e destek olmak için yanındaydı.

"KEŞKE BUGÜN GİTMİŞKEN GİREBİLSEYDİM"

Cezaevinin kapısından dönen Serengil, soluğu arkadaşlarının yanında aldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel sanatçı şunları söyledi: "Yorgunum. Keşke bugün gitmişken girebilseydim. Hazırlamıştım kendimi. Kolay bir şey değil, ben her ne kadar güçlü de olsam."

"YEŞİM'İ DE ALMAK DÖNDÜM"

Annesinin hastalandığını söyleyen Serengil, Yeşim Salkım'ın yanına gelmesiyle birlikte esprili şekilde: "Cezaevi yolundan geri döndüm, Yeşim'i almak için nasıl olsa o da gelecek dedim." dedi. Hiç kimseden medet ummayacağım diyen Serengil, "Suçlu değilim çünkü. Herkes bu konuyu işledi, ben de işledim. Dediklerimin de arkasındayım. İftira atmadım." dedi.