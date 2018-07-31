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Cezaevinden inanılmaz firar!

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Cezaevinden inanılmaz firar!
Fransa’nın Colmar kentindeki hapishaneden yerel saatle 06.30'da 27 ve 38 yaşındaki iki mahkum tavanda açtıkları delikten kaçtı.

Önce hücrelerinin tavanında delik açtıkları, ardından tavana çıkıp çarşaflarla aşağı indikleri öğrenilen mahkumların kaçışlarına yayan devam ettikleri öğrenildi. Hırsızlıktan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan ikilinin beraber plan yaparak kaçtığı belirtildi.

Kaçakların henüz yakalanamadığı öğrenilirken, hapishaneden yapılan açıklamada olayın personel eksikliği sebebi ortaya çıkan bir zafiyet sonucu yaşandığı ifade edildi. Fransa'da geçtiğimiz aylarda yine bir mahkum helikopterle hapishaneden kaçırılmış ve yakalanamamıştı.

 

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