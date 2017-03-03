Cezaevi firarisi üzerinde silahlarla yakalandı!

Ödemiş'te cezaevi firarisi ile iki arkadaşı üstlerinde 2 tabanca, bir pompalı tüfek ve bir miktar esrarla yakalandı.

Ödemiş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu. Söz konusu kişilerden H.S'nin (37) üzerinde 9 milimetre çapında silah ve bu silaha ait 30 adet mermi, O.K'nin (36) üzerinde 9 milimetre çapında silah ve bu silaha ait 16 adet mermi ve F.Ç'nin (29) sırt çantasında 20 gram esrar ve pompalı tüfek bulundu. F.Ç'nin cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Zanlıların emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Öte yandan cezaevi firarisi F.Ç'nin kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan Ödemiş M tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumunda kaldığı öğrenildi.