Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kıyıboyu Caddesi üzerinde yüzü maskeli ve ellerinde av tüfeği bulunan iki kişinin yürüdüğünü gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, terör saldırısı olabileceği şüphesiyle silahlı iki kişinin gidiş istikametine Terörle Mücadele, Özel Harekat, Asayiş ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Fatih Mahallesi ara sokaklarında şüphelileri bulan ekipler, ellerindeki silahları bırakmaları için uyarıda bulundu. Uyarıya ateşle karşılık veren şüphelilerden Mustafa Akgün, bacağından vurularak etkisiz hale getirilirken, kimliği henüz belirsiz diğer şüpheli ise ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. Bölgede uzun namlulu silahlarla yoğun güvenlik önlemi alınırken, Emniyet Müdürü Selami Yıldız da olay yerine gelerek incelemede bulundu.
CEZAEVİ FİRARİSİ
Yaralı olarak bir eve sığınırken yakalanan Akgün'ün, kimlik incelemesinde cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi. Ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akgün'ün ilk ifadesinde, arkadaşıyla birlikte bir eve baskın yapmaya gittiğini söylediği öne sürüldü. Diğer şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.
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Cezaevi firarisi önce polisle çatıştı sonra böyle yalanladı
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kıyıboyu Caddesi üzerinde yüzü maskeli ve ellerinde av tüfeği bulunan iki kişinin yürüdüğünü gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, terör saldırısı olabileceği şüphesiyle silahlı iki kişinin gidiş istikametine Terörle Mücadele, Özel Harekat, Asayiş ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Fatih Mahallesi ara sokaklarında şüphelileri bulan ekipler, ellerindeki silahları bırakmaları için uyarıda bulundu. Uyarıya ateşle karşılık veren şüphelilerden Mustafa Akgün, bacağından vurularak etkisiz hale getirilirken, kimliği henüz belirsiz diğer şüpheli ise ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. Bölgede uzun namlulu silahlarla yoğun güvenlik önlemi alınırken, Emniyet Müdürü Selami Yıldız da olay yerine gelerek incelemede bulundu.
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