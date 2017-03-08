Cezaevi firarisi kazada hayatını kaybetti

Muğla-Marmaris karayolu Sakartepe rampası Net tesisleri üstünde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Kazada ölen kişinin Kastamonu Açık Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan bir yıl önce firar eden Yalçın Tilki (47) olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde Sakar Mevkii Net tesisleri üstünde 03 F 1185 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek Net tesislerinin çıkış bölümündeki duvara çarparak kullanılmaz hale geldi. Akyaka Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kaza sonrası araç sürücüsünü üzerinden Doğan Ç. adına ehliyet çıktı. Kazada ölen şahıs Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na otopsi için gönderildi. Doğan Ç.’nin ailesi arandığında ölen kişinin gerçek isminin Yalçın Tilki olduğu ortaya çıktı. Kastamonu Merkez ilçesi Kavak Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edilen Yalçın Tilki’nin Kastamonu Yerel İlâmat Masası tarafından kasten adam öldürme suçundan ve Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesince hükümlü ve tutuklu olduğu, hükümlülük cezasını Kastamonu Açık Ceza ve İnfaz Kurumunda devam ettirdiği sırada bir yıl önce firar ettiği belirlendi.

Kazada yaşamını yitiren Yalçın Tilki’nin Doğan Ç. isimli şahsın ehliyetinin fotoğrafını değiştirmek suretiyle kullandığı belirlendi.