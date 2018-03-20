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Ceza Şoku!

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Ceza Şoku!
Fettah Can’ın yazdığı ve Murat Boz’un söylediği ‘Özledim’ şarkısının kendisine ait olduğunu söyleyen Uğur Bayar, ikiliye açtığı tazminat davasını kazandı.
Üç yıl önce şarkıcı ve bestekar Uğur Bayar, Fettah Can'ın yazdığı ve Murat Boz'un söylediği 'Özledim' şarkısının kendisine ait olduğu iddiasıyla, avukatı Serkan Toper aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı.
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, dava dilekçesine göre Uğur Bayar; 'Dünya' isimli eserinin 2006 yılında çıkardığı 'Hak Etmedim' adlı albümünde yer aldığını belirtti. Kendi şarkısının, Dokuz Sekiz Müzik şirketi tarafından çıkarılan Murat Boz'un 'Şans' isimli albümünde, 'Özledim' isimli şarkısında izinsiz kullanıldığını belirten Uğur Bayar; şarkının söz yazarı olarak kendisinin yerine Fettah Can'ın gösterildiğini iddia etti.
 
Uğur Bayar ayrıca, Fettah Can'ın, eseri Murat Boz'un dışında Yunan şarkıcı Giorgos Mazonakis'e de verdiğini belirterek, eserinin aşırılarak ve tahrip edilip izinsiz kullanıldığını iddia etti. Dokuz Sekiz Müzik, mahkemeye ulaştırdığı savunmada, Murat Boz'un seslendirdiği 'Özledim' şarkısının aşırma olmadığını, Fettah Can'ın vermiş olduğu izin belgesine güvendiklerini belirtti.
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