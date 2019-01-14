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Ceza evin de bile olsam bu ülke de yaşıyacam

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Ceza evin de bile olsam bu ülke de yaşıyacam
Sabah saatlerin de Almanya dönüşü Atatürk havaalanın da göz altına alınan ve Bakırköy adliyesine sevk edilen Ferhat Tunç serbest bırakıldı.

Atatürk Havaalanı’nda gözaltına alınan Ferhat Tunç, Bakırköy Adliyesinde SEGBİS bağlantısı ile verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İHA'nın haberine göre ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından gözaltına alınan Ferhat Tunç, Bakırköy Adliyesinden SEGBİS ile Diyarbakır Adliyesine bağlanarak ifade verdi. Tunç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bir dönem HDP milletvekili adayı da olan Ferhat Tunç ifadesinin ardından Bakırköy Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu. Ferhat Tunç, açıklamasında hakkında çıkarılmış iki yakalama kararı olduğunu ve ailesini ziyaret etmek için gittiği Almanya’dan dönüşünde gözaltına alındığını söyledi. Tunç, ”Bundan iki hafta önce ailemi ziyaret etmek için Almanya’ya gitmiştim. Almanya’ya giderken bir sorun yaşamamıştık. Ancak dün akşam dönüşünde ‘hakkınızda yakalama kararı var dolayısıyla sizi tutuyoruz’ dediler. Açıkçası hakkımda bir çok açılmış dava var, soruşturmalar var. Hatta davalardan bir tanesi 2 yıla yakın aldığım hapis cezası .Şu an istinaf mahkemesinde, ben o kararı bekliyordum. Tam o kararı beklerken bu hafta içerisinde böyle bir yakalama kararını biraz sürpriz buldum. Niye diye sorarsanız acaba ya tamam yurtdışına gitti ama artık gelmesin noktasında bir tavır mı bir tutum mu diye. Ben yurt dışında yaşamak istemiyorum. Bedeli ne olursa olsun” dedi.
“Cezaevinde bile olsam bu ülkede yaşayacağım”

Türkiye’de sanat yaptığını söyleyen Ferhat Tunç, şunları söyledi:

”Bu ülkede barış için, kardeşlik için şarkılarımızı söyledik. Cezaevinde bile olsak bu ülkede yaşayacağız. Dolayısıyla sürgünde yaşamak istemiyorum. Bu ülkeyi seviyorum. Bu ülkede her şeye rağmen bütün insanları seviyorum. Şimdi bu duruma sevinsem mi üzülsem mi karar veremedim. Evet serbestim ama yarın serbest miyim değil miyim bunu bilemem. Bu ülkede yaşamaya devam edeceğim. Dışarıya çıkmayacağım. Sürgünü kabul etmiyorum. Cezaevinde yıllarımı da geçirsem bu ülkede olacak her şey." 

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