  • BIST 104.991
  • Altın 147,100
  • Dolar 3,4858
  • Euro 4,1855
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKADiyarbakır'da 183 polisle operasyon: 10 gözaltı

Çeyrek altın ne kadar? (20 Eylül döviz fiyatları)

»
Çeyrek altın ne kadar? (20 Eylül döviz fiyatları)
Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 147,1 lira seviyesinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, bugüne ise yatay bir başlangıç yaptı ve saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 147,1 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 985 liradan satılıyor.


Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,28'lik yükselişinin ardından bugün sınırlı da olsa değer kazanarak, şu dakikalarda 1.313 dolardan alıcı buluyor.

Dün 146,4-147,5 lira bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 147 liradan tamamladı.

AA Finans Analisti İslam Memiş, sakin bir seyir izleyen altın fiyatlarının bu akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını beklediğini bildirdi.

Fed'in bu akşam gösterge faizinde bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade eden Memiş, "Karar metni ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarında, Fed'in yılın kalan süresinde faizleri artırıp artırmayacağı, bilanço küçültme ile ilgili zamanlama ve düşük enflasyon konularıyla ilgili mesajlar takip edilecek." dedi.

Memiş, Yellen'ın açıklamalarının "şahin" tonda olması durumunda altının ons fiyatında düşüşlerin devam edebileceğini belirterek, altının gram fiyatında ise dolar kuruna bağlı yükselişlerin kalıcı olmayacağını söyledi.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Borsa İstanbul güne nasıl başladı (20 Eylül 2017)20 Eylül 2017 Çarşamba 10:23
  • Burcu Esmersoy'un şantaj davasında karar20 Eylül 2017 Çarşamba 10:20
  • Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan TEOG açıklaması20 Eylül 2017 Çarşamba 10:19
  • Koç Holding o özelleştirmelere en yüksek teklifi verdi20 Eylül 2017 Çarşamba 09:23
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında samimi sohbet20 Eylül 2017 Çarşamba 09:17
  • Viyana'da birinci oldu, ödülünü almaya gidemiyor20 Eylül 2017 Çarşamba 09:10
  • 'Yoruldum' diyerek ağladı20 Eylül 2017 Çarşamba 09:06
  • Orgeneral Güler'den vatan toprakları mesajı20 Eylül 2017 Çarşamba 08:56
  • Kılıçdaroğlu'na derdini anlatırken...20 Eylül 2017 Çarşamba 08:53
  • 7 milyon liraya mal oldu ama...20 Eylül 2017 Çarşamba 08:48
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim