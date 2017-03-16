Ceylan Timuroğlu cinayetinde babanın tarifsiz acısı!

Oğlunun katlettiği güzeller güzeli kızı Ceylan’ın acısını yüreğinde hisseden baba Adem Timuroğlu, “Şimdi nerede bilmiyorum, gelsin adalete teslim olsun” dedi.

Emekli baba Adem Timuroğlu, gözünden bile sakındığı kızını kara toprağa verdi, nerede olduğunu bile bilmediği oğlu ise firarda.

Oğlu Erhan'ın uykusundan uyandırıp katlettiği 24 yaşındaki kızı Ceylan'ın acısını hâlâ yüreğinde hisseden baba, "Ateş edebileceği aklımın ucundan bile geçmedi. Annesi kahroldu, gelsin adalete teslim olsun" diyerek oğluna seslendi. Özel bir bankada çalışan dünyalar güzeli Ceylan Timuroğlu, 3 kız arkadaşıyla birlikte 27 Şubat'ta Akasya Acıbadem AVM'de sinemaya gitti. Birlikte Recep İvedik 5 filmini izlediler. 4 genç kız, film öncesinde ve sonrasındaki eğlence dolu anlarını da sosyal medyada paylaştı. Ceylan, 24 yıllık ömrünün son videolarını ve fotoğraflarını çektiğinden habersizdi.

Kendisinden 'gururla' bahsettiği ağabeyi Erhan Timuroğlu, bir söylentiye inanıp geceyarısı anne ve babasının evini bastı. Uyuyan Ceylan'ın odasına girdi ve kardeşine 'Ne haltlar karıştırıyorsun' dedi. O sırada kargaşada silahtan çıkan kurşun güzel Ceylan'ı kopardı hayattan. Ağabeyi olayın ardından kayıplara karıştı. Geriye ise girdiği bunalımdan çıkamayan gözü yaşlı anne ile kızının acısını yüreğinde taşıyan bir baba kaldı.

'SADECE KIZACAĞINI SANMIŞTIK'

Sabah'a konuşan baba Adem Timuroğlu hâlâ olayın şokunu yaşıyor. Baba Timuroğlu, "O gece erken uyumuştuk. 00.30 gibi kapı çaldı, eşim açmış. Erhan gelmiş, bağırıp duruyordu. Ben de yanına gitim. Ceylan'ın odasına gitti, silahını çıkardı, kızıp duruyordu ama ona ateş edebileceği aklımın ucundan bile geçmedi. Ceylanım benim kıymetlimdi. Bunu yapacağını anlasaydım onu engellerdim. Aklımın ucuna bile gelmezdi. Kardeşini çok seviyordu. Bu felaketin acısı bir türlü geçmiyor. Odaya yöneldiğinde her zamanki gibi sadece kızacağını sandık. Annesiyle birlikte ona sarılmaya çalışırken silah patladı ve kızım vuruldu. Bu cinayeti namus meselesi yüzünden yapmadığı açık. Öyle olsaydı önce kızıma değil onun namusuna el uzatana yapardı" dedi.

"Bu acının tarifi yok. O evden de taşındık" diyen baba Adem Timuroğlu, "Kızıma araba bile almıştı. Onu iş çıkışı yanına çağırır, severdi. Şimdi nerede bilmiyorum, gelip adalete teslim olsun" ifadesini kullandı.