  • BIST 95.369
  • Altın 190,863
  • Dolar 4,8313
  • Euro 5,6383
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKASüveyde’de ölü sayısı 150’yi geçti!

Ceyhun Yılmaz: 'Çekmeyin kardeşim'

»
Ceyhun Yılmaz: 'Çekmeyin kardeşim'
Ceyhun Yılmaz, önceki gün Bebek’teki Susam adlı mekanda kız arkadaşıyla görüntülendi.

Mekan çıkışı motosiklete binen çift, muhabirleri görünce şaşkınlık yaşadı. Eliyle yüzünü gizlemeye çalışan oyuncu, “Çekmeyin kardeşim” dedikten sonra hızla uzaklaştı. 

5b571a958f1ed81998ee34ed-001.jpg

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öpüşmemişler şaka yapmışlar!25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:32
  • Hadise'nin annesi hakkında ilk açıklama!25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:17
  • Kobra tarafından ısırılan Aref sağlığına kavuştu25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:12
  • Beren Saat denizde ne topladı?25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:22
  • Mikonos sahilinde yürek hoplattı!25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:33
  • Aslıhan Doğan bikiniyle görüntülendi25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:38
  • Kızlarına kızdı intihara kalktı!25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:39
  • Çocuklar Duymasın için yeni imaj!25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:34
  • Defne Samyeli ve ailesinin zor günleri!25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:17
  • Seksi modacı!24 Temmuz 2018 Salı 17:23
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim