Mekan çıkışı motosiklete binen çift, muhabirleri görünce şaşkınlık yaşadı. Eliyle yüzünü gizlemeye çalışan oyuncu, “Çekmeyin kardeşim” dedikten sonra hızla uzaklaştı.
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Ceyhun Yılmaz: 'Çekmeyin kardeşim'
Ceyhun Yılmaz, önceki gün Bebek’teki Susam adlı mekanda kız arkadaşıyla görüntülendi.
Etiketler: ceyhun yılmaz
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