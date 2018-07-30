Çevreci Çift!

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, önceki gün Akyaka’nın gözlerden uzak bir koyunda kamp yaptı.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, önceki gün Akyaka’nın gözlerden uzak bir koyunda kamp yaptı.

Ünlü çift, koydan ayrılmadan önce de çevre temizliği yapıp ortalığa saçılmış çöpleri topladı.

Doğayla baş başa

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, Akyaka’daki tatillerine devam ediyor. Ünlü çift, önceki gün de botla gözlerden uzak bir koya giderek kamp yaptı.

Sessiz sakin koyda huzurlu birkaç saat geçiren çift, geri dönmeden önce örnek bir davranış sergiledi.

Başkası attı, onlar topladı

Duyarsız tatilcilerin çevreye saçtığı çöplerden rahatsız olan ikili, ellerine büyük bir poşet alarak çevre temizliği yaptı.

İkili, akşama doğru, topladıkları çöpleri de konteyner’a atmak üzere yanlarına alarak botla Akyaka’ya döndü.