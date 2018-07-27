Cevat Akşit'ten bomba iddia!

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, Fetullah Gülen ile ilgili şok bir iddiada bulundu. Cevat Akşit, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ABD'de öldürüldüğünü ve New Jersey eyaletinde bir Yahudi mezarlığına gömüldüğünü söyledi.

Son günlerin en çarpıcı iddiası İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit'ten geldi. Akşit, Fetullah Gülen'in öldürüldüğünü ve FETÖ liderinin cesedinin ise Yahudi mezarlığına gömüldüğünü söyledi.

Açıklama yapan Cevat Akşit muhabire; "Gizli şeyleri söyletiyorsun bana... FETO öldürüldü, sağ değil. Yaşamıyor şu anda Yahudi mezarlığında mezarı da..." dedi.

ÖLDÜĞÜ YER NEW JERSEY'DE

Süper Haber'in haberine göre Cevat Akşit şu iddialarda bulundu: "Yoksa bizim polis onu getirecekti Türkiye'ye, şimdi onun öldüğünü biliyor bizim polislerimiz. Burada papaz var ya bir tane 'onu vermezseniz biz de bunu vermeyeceğiz' diyorlar. Öldürdüler onu, çoktan öldü. Öldüğü yeri de biliyorum ben; New Jersey'de... Yahudi mezarlığında gömüldü. İstihbaratta adamın var mı, özel konuşabileceğin adam varsa sorabilirsin. Yok oldu gitti."

AKŞİT FETÖ TARAFINDAN TEHDİT EDİLİYORDU

Fetullah Gülen ile yaptığı mücadeleler ile tanınan bir isim olan Akşit geçtiğimiz günlerde, FETÖ tarafından öldürülmek istendiğini açıklamıştı.

KANSER OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Bir süre önce örgüte yakın kaynaklar tarafından Fetullah Gülen'in kanser olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.