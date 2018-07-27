  • BIST 94.846
  • Altın 191,331
  • Dolar 4,8553
  • Euro 5,6581
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAEkmeğe rekor zam

Cevat Akşit'ten bomba iddia!

»
Cevat Akşit'ten bomba iddia!
Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, Fetullah Gülen ile ilgili şok bir iddiada bulundu. Cevat Akşit, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ABD'de öldürüldüğünü ve New Jersey eyaletinde bir Yahudi mezarlığına gömüldüğünü söyledi.

Son günlerin en çarpıcı iddiası İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit'ten geldi. Akşit, Fetullah Gülen'in öldürüldüğünü ve FETÖ liderinin cesedinin ise Yahudi mezarlığına gömüldüğünü söyledi.

Açıklama yapan Cevat Akşit muhabire; "Gizli şeyleri söyletiyorsun bana... FETO öldürüldü, sağ değil. Yaşamıyor şu anda Yahudi mezarlığında mezarı da..." dedi.

ÖLDÜĞÜ YER NEW JERSEY'DE

Süper Haber'in haberine göre Cevat Akşit şu iddialarda bulundu: "Yoksa bizim polis onu getirecekti Türkiye'ye, şimdi onun öldüğünü biliyor bizim polislerimiz. Burada papaz var ya bir tane 'onu vermezseniz biz de bunu vermeyeceğiz' diyorlar. Öldürdüler onu, çoktan öldü. Öldüğü yeri de biliyorum ben; New Jersey'de... Yahudi mezarlığında gömüldü. İstihbaratta adamın var mı, özel konuşabileceğin adam varsa sorabilirsin. Yok oldu gitti."

AKŞİT FETÖ TARAFINDAN TEHDİT EDİLİYORDU

Fetullah Gülen ile yaptığı mücadeleler ile tanınan bir isim olan Akşit geçtiğimiz günlerde, FETÖ tarafından öldürülmek istendiğini açıklamıştı.

KANSER OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Bir süre önce örgüte yakın kaynaklar tarafından Fetullah Gülen'in kanser olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlıktan ekmek zammı açıklaması27 Temmuz 2018 Cuma 13:53
  • El frenini çekmeyi unutunca minibüsü alt geçide düştü27 Temmuz 2018 Cuma 12:08
  • Maltepe'de çocuk kaçıran adamı mahalleli linç etti27 Temmuz 2018 Cuma 11:33
  • Bedelli askerlikte ne eğitimi verilecek?27 Temmuz 2018 Cuma 10:21
  • Bakan Albayrak'tan kredi müjdesi27 Temmuz 2018 Cuma 09:58
  • Meteoroloji saat verdi... İstanbul için uyarı27 Temmuz 2018 Cuma 09:54
  • Komadan çıktı ilk onu sordu!27 Temmuz 2018 Cuma 09:42
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı!27 Temmuz 2018 Cuma 09:35
  • 5 Atatürk 1 İnönü daha gidiyor!26 Temmuz 2018 Perşembe 18:05
  • Amcasının tacizini açıkladı, Türkiye harekete geçti26 Temmuz 2018 Perşembe 17:59
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim