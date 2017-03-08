  • BIST 90.015
  • Altın 145,132
  • Dolar 3,7228
  • Euro 3,9274
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Çetin Emeç ölümünün 27. yılında mezarı başında anıldı

»
Çetin Emeç ölümünün 27. yılında mezarı başında anıldı
27 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç, kabri başında anıldı...

7 Mart 1990’da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Törene Çetin Emeç’in eşi Bilge Emeç, oğlu Mehmet Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, damadı Özalp Birol ile Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Hürriyet Gazetesi Yazarı Sedat Ergin, CHP eski Milletvekili Oktay Ekşi, meslektaşları ve yakınları katıldı. Emeç’in mezarı başında dualar okundu.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila anma töreninde bir konuşma yaptı. Çetin Emeç’in bir ekol olduğunu belirten Bila, şunları söyledi:

"Çetin Emeç’i mezarı başında anarken onun gibi Türk basının en etkin gazetecileri, yazarları, yönetmenleri, Türkiye’yi sarsacak isimleri oldukları için karanlık güçler tarafından Abdi İpekçi, Uğur Mumcu da dahil olmak üzere katledilen aydınlarımızı saygıyla anmak isterim. Meslektaşlarımızın, okurlarımızın, halkımızın kalbine gömülmüş bu değerli meslek büyüklerimizin gazetecilik anlayışları, bizlere olduğu gibi genç meslektaşlarımıza da örnek olmalıdır. Çetin Emeç’i de, Abdi İpekçi’yi de, Uğur Mumcu’yu da çok değerli bilim ve düşün insanlarımızı, aydınlarımızı, genç meslektaşlarımızı da şehit edenler Türkiye’de demokrasiyi askıya almak, ülkemizi karanlığa gömmek isteyen güçlerdir. Bazılarının tetikçileri ortaya çıkarılmış olsa da arkalarındaki karanlık halen aydınlanmamıştır."

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan'ın 17 koruması yemekten zehirlendi08 Mart 2017 Çarşamba 11:59
  • Çavuşoğlu ile Gabriel Berlin'de görüştü08 Mart 2017 Çarşamba 11:56
  • Tekmeci saldırgana zorla getirilme kararı08 Mart 2017 Çarşamba 11:55
  • Sevenleri genç Sema Nur'a ağlıyor08 Mart 2017 Çarşamba 11:45
  • Çetin Emeç ölümünün 27. yılında mezarı başında anıldı08 Mart 2017 Çarşamba 11:37
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e yaylım ateşi!08 Mart 2017 Çarşamba 11:35
  • Yaşar Büyükanıt’ın sağlık durumu nasıl?08 Mart 2017 Çarşamba 11:31
  • TRT canlı yayınında baygınlık geçirdi!08 Mart 2017 Çarşamba 11:25
  • İki hain tam 7 kez görüşmüş!08 Mart 2017 Çarşamba 11:21
  • Önce elini öptü, sonra tetiği çekti!08 Mart 2017 Çarşamba 11:12
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim