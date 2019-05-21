Kimberley Garner, bu yıl 72'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali için Fransa'da...
Ünlü yıldızların katıldığı festivalde, filmlerin kırmızı halılarında dikkat çekici kıyafetlerle boy gösteren ünlü plaj giyimi tasarımcısı, katıldığı bir etkinlik sonrası oteline giderken görüntülendi.
Derin sırt ve bacak dekolteli lacivert bir elbise giyen Garner, modelleri andıran fiziğiyle mini elbisesini kusursuz şekilde taşıdı.
29 yaşındaki İngiliz güzel, kendisine büyük ilgi gösteren basın mensupları için poz verdi.
Made In Chelsea ile şöhrete kavuşan sosyetik güzel, bu şöhreti iyi değerlendirmiş ve tasarımcılığa soyunmuştu.
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İngiliz sosyetesinin ünlü isimlerinden, plaj giyimi tasarımcısı Kimberley Garner, Cannes Film Festivali için Fransa'da bir yandan da tatil yapıyor.
Kimberley Garner, bu yıl 72'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali için Fransa'da...
Etiketler: cannes, Kimberley Garner, cesur, tarz
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- 15:38 - FOTOĞRAF BENDEN YORUM SİZDEN
- 15:25 - GÜNAY MUSEYAVA SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI
- 15:04 - EŞ ZAMANLI FETÖ OPERASYONU
- 14:11 - DOLARA FRENLEME
- 14:07 - YAYINI ERKEN BİTİRDİLER
- 13:30 - Cesur tarzıyla cannes'e damga vurdu!
- 13:11 - RTÜK'e 7.1 Milyonluk hizmet binası!
- 13:05 - 100 bin dolar üzeri döviz alımlarına kısıtlama!
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