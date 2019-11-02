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CESUR MODEL KATİE PRİCE İNGİLTERE SOKAKLARINDA SÜTYENSİZ GEZDİ!

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CESUR MODEL KATİE PRİCE İNGİLTERE SOKAKLARINDA SÜTYENSİZ GEZDİ!
İngiltere'de katıldığı TV yarışmaları ile şöhrete kavuşan ve daha sonra şansını mankenlik yaparak deneyen Katie Price İngiltere sokaklarında sütyensiz gezerek estetik yaptırdığı göğüslerini sergiledi.

Türkiye’de geçirdiği son estetik ameliyatın ardından bir memesi diğerine göre büyük kaldığını ifaden 41 yaşındaki manken ve model  Katie Price, cesur bir harekete imza attı. Ünlü yıldız Halloween kutlamaları kapsamında İngiltere sokaklarında sütyensiz gezerek estetik yaptığı yeni göğüslerini sergiledi.

KATİE PRİCE KİMDİR

22 Mayıs 1978 tarihinde İngiltere’nin Brighton kentinde doğan Katie Price’ın tam adı Katrina Amy Alexandra Alexis Infield’tır. Uzun süre ‘Jordan’ lakabıyla anılan Price, modellik ve şarkıcılık yapıyor.

Henüz 4 yaşındayken babasının evi terk etmesi onda kalıcı etkiler bıraktı. Annesinin evlenmesinden sonra üvey babasını kabullenmeyerek 18 yaşında evi terk etti. o dönem ‘Sun’ gazetesi üstsüz modeller arıyordu ve Katie Price, gazeteye üstsüz pozlar verdi. Bu sayede ünlü olan Price, ünlüler camiasında görülmeye başlandı.

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