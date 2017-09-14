İzmir'de geçmiş yıllarda çiftçilikte yararlanılan, Konak ilçesinde, araç giremeyen dar sokaklarda çöp taşımacılığı yaparken emekliye ayrılan eşekler, Çeşme açıklarındaki Karaada Adası'na bırakıldı. O yıllarda burada tatlı sudan yoksun olan eşekler, ancak adaya uğrayanların verdikleri yiyeceklerle beslenebildi. Eşeklerden bazılarının, kötü niyetli kişiler tarafından eti için kesildiği de gündeme geldi. Eşeklerin çektiği çile, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ile Pro Animale Derneği Türkiye Temsilciliği arasında 2015 yılında yapılan protokolle çözüldü. DKMP Genel Müdürlüğü, protokol çerçevesinde bu sahipsiz hayvanların hayatlarını tehlikesiz ve rahat bir ortamda sürdürmeleri için adada bir kişiyi görevlendirdi. Ayrıca adada elektrik ve su bulunmaması sebebiyle, güneş panelleri ve rüzgar türbinleri ile üretilen enerji; aydınlatmada, kuyudan su çekilmesinde kullanılmaya başlandı. Eşeklerin yaşadığı bölgeye tel örgü çekildi, güneşten korunmaları için barınak yapıldı.
EŞEK SELFİE'Sİ
Artık eşeklerin rahat bir şekilde yaşadığı adaya ilgi ise her geçen gün arttı. Gezi tekneleri turlarında, 'Eşek Adası' olarak da bilinen Karaada'ya yer vermeye başladı. Yaz döneminde her gün Çeşme'den kalkan ve günün büyük bölümünü bu koyda geçiren teknelerle, Eşek Adası'na yüzlerce yerli ve yabancı turist götürülüyor. Adaya iner inmez eşeklerin yaşadığı bölgeye giden ziyaretçiler, onların fotoğraf ve görüntülerini çekip, seviyor. Turistler eşeklerle selfie yapıp, sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor.
Eşek Adası bu sosyal paylaşımlar sayesinde dünyada da daha fazla tanınmaya ve her geçen gün daha fazla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Adaya tur düzenleyen tekne sahipleri ise ilginin geçmiş yıllara göre çok artığını ve ilçedeki turizme büyük katkı sağladığını dile getirdi.
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Çeşme'de 'eşek' turizm
İzmir'de geçmiş yıllarda çiftçilikte yararlanılan, Konak ilçesinde, araç giremeyen dar sokaklarda çöp taşımacılığı yaparken emekliye ayrılan eşekler, Çeşme açıklarındaki Karaada Adası'na bırakıldı. O yıllarda burada tatlı sudan yoksun olan eşekler, ancak adaya uğrayanların verdikleri yiyeceklerle beslenebildi. Eşeklerden bazılarının, kötü niyetli kişiler tarafından eti için kesildiği de gündeme geldi. Eşeklerin çektiği çile, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ile Pro Animale Derneği Türkiye Temsilciliği arasında 2015 yılında yapılan protokolle çözüldü. DKMP Genel Müdürlüğü, protokol çerçevesinde bu sahipsiz hayvanların hayatlarını tehlikesiz ve rahat bir ortamda sürdürmeleri için adada bir kişiyi görevlendirdi. Ayrıca adada elektrik ve su bulunmaması sebebiyle, güneş panelleri ve rüzgar türbinleri ile üretilen enerji; aydınlatmada, kuyudan su çekilmesinde kullanılmaya başlandı. Eşeklerin yaşadığı bölgeye tel örgü çekildi, güneşten korunmaları için barınak yapıldı.
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