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Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi.

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Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi.
Ukraynalı modele saldırıda flaş karar! Darp iddiası yerinden etti... Çeşme'de Ukraynalı kadına darp olayı ile ilgili Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi.

Ukraynalı modele saldırıda flaş karar! Darp iddiası yerinden etti...

İzmir'in Çeşme İlçesi'ndeki bir sahil plajında yer alan beach clupta güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darp edilen Daria Kyryliuk olayında yeni gelişme yaşandı.

Ukraynalı model Daria Kyryliuk'a darp iddialarıyla gündeme gelen Çeşme'nin Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi.

İçişleri Bakanlığı, son günlerde koronavirüs tedbirlerine yeterince riayet edilmediği iddialarıyla, sahillerdeki partilerde ihlallerle ve son olarak Ukraynalı model Daria Kyryliuk’a darp olayıyla gündeme gelen Çeşme’nin kaymakamı Hacı Mehmet Kara'yı görevden aldı. Kara’nın İzmir'e Vali Yardımcısı olarak gönderildiği yerine ise Ünal Çakıcı’nın getirildiği öğrenildi.

 

NE OLMUŞTU?

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları 4 gün önce iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik Momo Beach tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğramıştı.

Saldırıya uğrayan model Daria Kyryliuk, kullandığı sosyal medya platformundan olay sonrası çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı. Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunmuş, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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