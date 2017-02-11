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Cesed ile dans!

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Cesed ile dans!
Zuhal Şengül yazdı...

Ceset İle Dans!

Geçen gün komşumuzla kapımızın önünden geçerken ayak üstü sohbet ettik . Burada ( New York ) hemen hemen herkesin köpeği var . Kadın eğildi yanımda duran ve  evimizin bireylerinden biri olan Daisy ‘i sevdi . İnanamıyorum Çin ‘ de bu güzelim hayvanlara nasıl eziyet ediyorlar dedi .Ha bu arada hani şu etle dans eden adam Türk’müş , tanıyor musun diye sordu . Tabi benim olaydan haberim yoktu ! Nusret ‘in müzik eşliğinde hayvanın  bacaklarını ikiye ayırıp cesetle neşeli bir şekilde dans ettiği rahatsız edici videoyu görmemiştim daha ! Olayı çevremdeki çoğu insan gibi garip ve rahatsız edici buldum

Hayvan cesedi ile dans etmenin '' nekrofili '' değilde  şov olarak algılanması apayrı bir konu zaten ! Video tıklanma rekorları kırmışmış , fenomen olmuşmuş , dorudur ! Ama bir düşünün bu görüntüleri çocuğunuzun görmesini ister miydiniz ? Hayır ,böyle rahatsız edici görüntüleri çocuklarımızın görmesini istemeyiz . Ben hayvanları yemek olarak görmüyorum o yüzden şöyle örnek vereyim , düşünün ki restorandasınız  ve bir tabak makarna ısmarladınız . Masanıza gelmeden mutfakta şef elleriyle makarnanızla oynuyor, bu durumu kabul eder miydiniz yoksa iğrenç mi bulurdunuz ? ( Tekrar ediyorum zaten hayvanlar dostlarımızdır , yemek değil ! 

  Gelelim videonun bu kadar popüler olmasına , bir şeyin popüler olması onun iyi olduğu anlamına gelmemektedir ! Videodaki beyefendi yaptığı röportajda vejeteryan olduğunu söylemiş , ben dalga geçtiğini düşünüyorum ( Yapılan araştırmalar sonucu insanların vejeteryan ve vegan bireyler ile sıklıkla dalga geçme eğiliminde olmalarının nedeninin kendi içlerindeki suçluluk hissini bastırmak için sergiledikleri bir davranış olduğu defalarca kanıtlandı !  Gerçi bunun böyle olduğunu algılayabilmek için araştırmalara gerek yok ! ) Eğer dalga geçmiyorsa bile vejeteryan ve vegan olmak bir diyet şekli değil  hayvanların özgürlüğünü ve yaşam hakkını savunan bir yaşam felsefesidir ! Yani hayvan eti yemeseniz bile hayvan cesedi ile oynamak , dans etmek etik değildir !

   Aman hayatımızda etik olmayan bir çok şey var zaten dediğinizi duyar gibi oluyorum, evet haklısınız . Fakat hayatımızda kötü ve yolunda gitmeyen  bir çok durumun olması yanlış ve etik olmayan başka durumları normalleştirip kabul edebileceğimiz anlamına gelmiyor ! Keşke komşum benim ülkemden birisini hayvanları koruyup kollaması ve nazikliği ile tanımış ve bahsediyor olsaydı  ! Keşke gurur duyabileceğimiz bir video olsaydı ve capslere bu şekilde ( ! ) konu ediliyor olmasaydı !

   Sizce de kürk giyenleri şiddetle kınadığımız ve hayvanlara eziyet edenlere lanetler yağdırdığımız şu günlerde hayvan cesedi ile şov yapan Nusret ‘ i eğlenceli bulmak biraz samimiyetsizce değil mi ?

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