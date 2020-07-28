CES 2021 için beklenen açıklama geldi!

Pandemi sebebiyle iptal edilen veya dijital olarak yayını yapılacak olan etkinliklere CES 2021 etkinliği de dahil oldu. Bu yıl önemli etkinliklerin iptal edildiklerini görmüştük, dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan CES’i önümüzdeki sene dij

Bu yıl corona virüsü salgınınından önce Ocak ayında Las Vegas‘ta gerçekleştirilen etkinliğin gelecek yılki planları değişti.

CES 2021 etkinliği dijitale taşındı

Bu yıl dev etkinliklerin iptal olduğunu görmüştük, salgının gidişatına göre 2021 yılındaki etkinlikler de konuşulmaya başlanmıştı. Bu yıl 171 bin ziyaretçinin uğradığı CES, dijital ortamda hem insanların salgından koruyacak hem de daha geniş kitlelerin etkinliğe katılımını sağlayacak.

CES 2021 etkinliği hakkında gelen ilk açıklamadan sonra gözler 2022 yılında düzenlenecek olan fuara çevrildi. Salgının gidişatına göre iki yıl sonra eskiye dönebiliriz. Fakat henüz kesin bir şey söylemek için çok erken.

CES’in açıklamasına göre dijital etkinliğin en iyi yanlarından biri kişiselleştirilmiş deneyim olacak. Etkinliği izleyenler ilgi duydukları şirketlerle ilgili içeriğe erişebilecek. Bu sayede zaman kaybı da önlenmiş olacak.

Fiziksel ortama geçici olarak veda eden fuarlar, pandemi sonrasında da internet üzerinden yayınlanabilir. Bu hem daha çok insana erişmeyi sağlıyor, hem de kişiselleştirilmiş deneyim sağlanmış oluyor.

Sizce böylesine büyük fuarlar fiziksel ortamda mı yapılmalı, yoksa internet üzerinden mi erişilebilir olmalı?