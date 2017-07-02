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Çerkezköy'de büyük yangın

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Çerkezköy'de büyük yangın
Tekirdağ Çerkezköy İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren BM Colour kimyasal boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 100'e yakın itfaiye ekibi müdahale ederken yangının şiddeti nedeniyle henüz kontrol altına alın

Hürriyet'te yer alan habere göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurulu bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki bir boya kimya fabrikasında sabahın erken saatlerinde çıkan yangın büyüyerek devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy ilçesi Atatürk Caddesinde matbaa mürekkepleri üretimi yapan bir fabrikada, sabah saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek fabrikayı saran yangına, Çerkezköy ve çevre ilçeler ile Organize Sanayi Bölgelerinden gelen 100’e yakın itfaiye araçları müdahale etti. Söndürme çalışmaları için büyük çaba sar eden itfaiye ekipleri, yangının çevresindeki diğer fabrikalara sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri alındı.

PATLAMALAR MEYDANA GELİYOR

Fabrika içindeki kimyasal maddelerden dolayı ara ara büyük patlamalar meydana geldiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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