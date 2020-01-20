Ceren'in Katili Mahkeme de Sinirlendi

Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve iki polis memurunu yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Akıl sağlığının yerinde olduğunu hatırlatan mahkeme başkanına Arduç, "Çırılçıplak soyunurum anlarsanız akı

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanık için "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

"SOYUNURUM ANLARSINIZ"

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; mahkeme başkanı sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporu hatırlattı. Özgur Arduç ise "Ben de size şunu söyleyeyim şuradaki memurlar burada olmasa çırılçıplak soyunurum anlarsanız akıl sağlığımın yerinde olup olmadığını" dedi.

AKLİ DENGESİ YERİNDE

Tutuklu sanık Arduç 23 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıktı. Akli dengesinin yerinde olmadığı söyledi. Ancak kontrollerde akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

Davanın ikinci duruşmasına Özgür Arduç Van'daki cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katılacak. Özdemir ailesinin avukatlığını Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz yapacak.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Arduç için iki ayrı iddianame hazırladı. Arduç hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasi istendi. Ayrıca sanığa verilecek cezada indirim uygulanmaması talep edildi.

Ceren Özdemir'in katil zanlısı "Canavarca hisle kasten öldürme" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla yargılanıyor.

NE OLMUŞTU?

Cinayet 3 Aralık'ta Ordu'nun Altınordu ilçesinde işlendi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir bale kursu çıkışı evine doğru yürüyordu.

Binaya girdiği sırada Özgür Arduç tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 20 yaşındaki genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayetten 3 gün sonra bir esnafın dikkati sayesinde yakalanan Arduç, operasyon sırasında iki polisi de bıçakla yaraladı. Saldırgan Ceren'i tanımadığını ve güçsüz gördüğü için öldürdüğünü itiraf etti. Arduç, tutuklu olduğu Van cezaevindeki tek kişilik hücrede intihara teşebbüs etti. Sanık tedavisinin ardından taburcu edildi.