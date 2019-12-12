  • BIST 109.184
  • Altın 274,658
  • Dolar 5,7892
  • Euro 6,4444
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKASuikast Hazırlığındaki Terörist Yakalandı!

Ceren'in Katili Hakkında Flaş Gelişme

»
Ceren'in Katili Hakkında Flaş Gelişme
Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i (20) öldüren katil zanlısı Özgür Arduç hakkındaki iddianamenin yılbaşına kadar tamamlanarak, Ordu Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın açılacağı öğrenildi.

Katil zanlısı, mahkeme salonuna Ceren'in ailesiyle karşılaştırılmamak ve güvenlik gerekçesiyle, getirilmeyecek. Arduç, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden, SEGBİS aracılığıyla katılacak.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık Salı akşamı, evinin bulunduğu binanın girişinde Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Polis, güvenlik kameraları ve mobese görüntülerinden kimliğini belirlediği cezaevi firarisi Özgür Arduç'u ertesi gün, yakaladı. Emniyete götürülürken 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaralayan Arduç, tutuklanarak cezaevine konuldu. 

DHA'nın edindiği bilgilere göre, Ordu Cumhuryet Savcılığı, katil zanlısının, polis, savcılık ve hakimlikte verdiği ifadelerin, olay yerinde yaptırılan 'yer göstermedeki' anlatımlarıyla örtüşmesi ve görgü tanıklarının ifadeleriyle uyumlu olması nedeniyle iddianameyi yılbaşına kadar hazırlayarak, davayı açacak. Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporların gelmesiyle tamamlanacak olan iddianame, Ordu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. Mahkemenin, iddianameyi kabul etmesiyle de dava açılmış olacak.   

Yargılama aşamasında, yakalandığı anda vatandaşların linç girişiminde bulunduğu Arduç, güvenlik gerekçesi ve Ceren'in ailesiyle karşılaştırılmamak için duruşma salonuna getirilmeyecek. Arduç, duruşmaya tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katılacak. 

BARO BAŞKANI CEREN’İN AİLESİ'NİN AVUKATI 

Öte yandan Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz'ın, kişisel olarak Ceren’in ailesinin vekaletini aldığı, Baro Yönetim Kurulu ve Kadın Hakları Komisyonu üyelerinin de dosyaya katılma talebinde bulunacağı öğrenildi.

Yasal zorunluluk nedeniyle Arduç’a yakalanmasından sonrasındaki süreçte olduğu gibi, CMK avukatı görevlendirileceği bildirildi. Davanın açıldığı tarihte nöbet sırası kendisinde olan CMK avukatı, yargılamada savunma görevi alacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Resmi Gazete'de Yayınlandı O Yol Artık Ücretsiz12 Aralık 2019 Perşembe 11:08
  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda Sona Gelindi11 Aralık 2019 Çarşamba 12:18
  • AFAD'da Tüm İzinler İptal11 Aralık 2019 Çarşamba 12:14
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan Pasaport Açıklaması!11 Aralık 2019 Çarşamba 11:40
  • Balıkesir 70 Kez Sallandı!11 Aralık 2019 Çarşamba 11:17
  • Yalova Tersanesi'nde Korkutan Yangın11 Aralık 2019 Çarşamba 11:14
  • Suikast Hazırlığındaki Terörist Yakalandı!11 Aralık 2019 Çarşamba 11:14
  • Yılbaşı Öncesi Operasyon11 Aralık 2019 Çarşamba 10:35
  • Balıkesir'de Korkutan Depremler11 Aralık 2019 Çarşamba 10:32
  • Yaptırım Olursa İncirlik Gündeme Gelir11 Aralık 2019 Çarşamba 10:30
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim