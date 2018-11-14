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Ceren Hindistan’dan olay yaratacak Mustafa Sandal açıklaması

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Ceren Hindistan’dan olay yaratacak Mustafa Sandal açıklaması
Geçtiğimiz günlerde adı şarkıcı Mustafa Sandal ile anılan oyuncu Ceren Hindistan, 2. Sayfa programına katılarak bu haberlere netlik kazandırdı.

Canlı yayına telefonla bağlanan Ceren Hindistan, şarkıcı Mustafa Sandal’a ilk olarak kendisinin mesaj attığını ve bir kadının yüzünün yarısının göründüğü karedeki ismin kendisi olmadığını ve bununla ilgili bir açıklama yapıp yapmayı düşünmediğini sorduğunu söyledi. Ancak Mustafa Sandal’ın bu mesaj sonrasında kendisine daha yakın olmaları konusunda mesajlar attığını ve beraberlik yaşamak istediğini söyledi. Hindistan programda ayrıca Mustafa Sandal’ın kendisine attığı mesajları da açıkladı. İşte onlardan bazıları:

“Sen çok güzelsin ben çok yakışıklıyım, çok güzel bir beraberlik yaşayacağız”

“Seninle göz göze ruh ruha yıldızların altında sohbet etmek isterim…”

“Sana bakarken dikkatimi nasıl toplarım bilmiyorum”

Ceren Hindistan konuyla ilgili üzüntüsünün, kendisine bu tarz mesajlar atılırken aynı zamanda Sandal’ın Irmak Ünal ile beraberlik yaşamaya başlaması olduğunu söyledi. Hindistan sözlerini; “Mustafa, Irmak Ünal’la birlikteyse benden özür dilemesi gerekiyor” açıklamasıyla bitirdi.

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