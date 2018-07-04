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Ceren Hindistan Neden Fotoğraflarını Sildi?

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Ceren Hindistan Neden Fotoğraflarını Sildi?
Eski manken Ceren Hindistan kızı Arya'nın fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırmaya karar verdi.

Kızının hastalığıyla ilgilenmediği gerekçesiyle gündeme bomba gibi düşen Ceren Hindistan, o zamandan beri kızı Arya ile yakından ilgilendiğini göstermek ve haberleri yalanlamak adına sosyal medya hesabından onunla birlikte göründüğü paylaşımlar yapıyordu. Ancak ülkemizde yaşanan çocuk tacizleri ve ölümleri üzerine Ceren Hindistan radikal bir karara imza atarak kızının fotoğraflarını paylaşımlarından kaldırmaya karar verdi.

Ceren Hindistan verdiği bu kararla ilgili açıklamasını da şu sözlerle yaptı:

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