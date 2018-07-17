Eski hayat arkadaşı Ümit Aslan mahkemeye başvurmuştu! Ceren Hindistan hapis mi yatacak?..

Kızı Arya Rima Aslan’ı tedavi ettirmediği iddiasıyla soruşturması devam eden oyuncu ve manken Ceren Hindistan’ın 1 aylık tedbir kararına uymayıp, tv programlarında ve sosyal medyada hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapsi isteyen eski hayat arkadaşı Ümit Aslan’ın talebini mahkeme reddetti.

1 AY TEDBİR KARARI VERİLDİ

Oyuncu Ceren Hindistan’ın 2.5 yaşındaki kızı Arya’nın böbreğinde tümöre rastlanmıştı. Hastalığı tespit eden Şişli’deki özel bir hastane, hemen kemoterapiye başlanması gerektiğini açıklamış, ancak Ceren Hindistan ise çocuğu için tedaviyi reddettiği iddia edilmişti. Bunun üzerine hastane de çocuğun tedavisinin devam ettirilmesi için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Ceren Hindistan’a dava açmıştı.

Ceren Hindistan hakkında bu defa da, daha önce birlikte yaşadığı Ümit Aslan tarafından 10 Mayıs’ta koruma talepli bir dava açıldı. Ümit Aslan dilekçesinde Hindistan’ın tv programlarında ve sosyal medyada kendisi hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığını öne sürerek tedbir kararı verilmesini istedi. Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Ceren Hindistan’ın 1 ay süreyle Ümit Aslan’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

MAHKEME O TALEBİ REDDETTİ

Ümit Aslan, Ceren Hindistan’ın 16 Mayıs’ta “Duymayan Kalmasın” adlı programa katılarak aleyhinde açıklamalar yaptığını iddia etti. Ceren Hindistan’ın programda, “Ümit Aslan’dan tarafıma nafaka ödemesi yapılmamıştır. Kendisi nafaka ödediği hakkında yalan söylüyor. Bana göndermiş olduğu 70 bin liralık paranın nafaka ile alakası yoktur.

Gönderdiği zaman da 1 ay gönderdi 3 ay göndermedi. Hiçbir şekilde düzenli ödeme yapmadı. Kendisi beni darp etmiştir. Beni darp ettiğini tabii ki kabullenmez. Beni dövdükten sonra gelip özür diliyordu. Bana yalvarıyordu. Çocuğun sağlık sigortasını ben yaptım. Derdi çocuğu olsa önceki çocuğunu görmeye giderdi” şeklinde açıklama yaptığını ve bu nedenle mahkemenin verdiği karara aykırı davrandığını belirtti.

Davanın karar duruşmasına Ceren Hindistan ve Ümit Aslan gelmedi. Mağdur Ümit Aslan’ın avukatı, “Karşı taraf magazin haberlerine çıkmak suretiyle tedbir talebine aykırı davranmıştır.

Cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. Ancak mahkeme, ayrıntıları gerekçeli kararda anlatılacağı gerekçesiyle Ümit Aslan’ın talebinin reddine karar verdi.