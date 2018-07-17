  • BIST 90.217
  • Altın 193,126
  • Dolar 4,8417
  • Euro 5,6670
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAAlbayrak'tan vergi borçları ile ilgili flaş açıklama!

Ceren Hindistan hapis mi yatacak?

»
Ceren Hindistan hapis mi yatacak?
Eski hayat arkadaşı Ümit Aslan mahkemeye başvurmuştu! Ceren Hindistan hapis mi yatacak?..

Kızı Arya Rima Aslan’ı tedavi ettirmediği iddiasıyla soruşturması devam eden oyuncu ve manken Ceren Hindistan’ın 1 aylık tedbir kararına uymayıp, tv programlarında ve sosyal medyada hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapsi isteyen eski hayat arkadaşı Ümit Aslan’ın talebini mahkeme reddetti.

1 AY TEDBİR KARARI VERİLDİ

Oyuncu Ceren Hindistan’ın 2.5 yaşındaki kızı Arya’nın böbreğinde tümöre rastlanmıştı. Hastalığı tespit eden Şişli’deki özel bir hastane, hemen kemoterapiye başlanması gerektiğini açıklamış, ancak Ceren Hindistan ise çocuğu için tedaviyi reddettiği iddia edilmişti. Bunun üzerine hastane de çocuğun tedavisinin devam ettirilmesi için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Ceren Hindistan’a dava açmıştı.

Ceren Hindistan hakkında bu defa da, daha önce birlikte yaşadığı Ümit Aslan tarafından 10 Mayıs’ta koruma talepli bir dava açıldı. Ümit Aslan dilekçesinde Hindistan’ın tv programlarında ve sosyal medyada kendisi hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığını öne sürerek tedbir kararı verilmesini istedi. Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Ceren Hindistan’ın 1 ay süreyle Ümit Aslan’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. 

MAHKEME O TALEBİ REDDETTİ 
Ümit Aslan, Ceren Hindistan’ın 16 Mayıs’ta “Duymayan Kalmasın” adlı programa katılarak aleyhinde açıklamalar yaptığını iddia etti. Ceren Hindistan’ın programda, “Ümit Aslan’dan tarafıma nafaka ödemesi yapılmamıştır. Kendisi nafaka ödediği hakkında yalan söylüyor. Bana göndermiş olduğu 70 bin liralık paranın nafaka ile alakası yoktur.

Gönderdiği zaman da 1 ay gönderdi 3 ay göndermedi. Hiçbir şekilde düzenli ödeme yapmadı. Kendisi beni darp etmiştir. Beni darp ettiğini tabii ki kabullenmez. Beni dövdükten sonra gelip özür diliyordu. Bana yalvarıyordu. Çocuğun sağlık sigortasını ben yaptım. Derdi çocuğu olsa önceki çocuğunu görmeye giderdi” şeklinde açıklama yaptığını ve bu nedenle mahkemenin verdiği karara aykırı davrandığını belirtti. 

Davanın karar duruşmasına Ceren Hindistan ve Ümit Aslan gelmedi. Mağdur Ümit Aslan’ın avukatı, “Karşı taraf magazin haberlerine çıkmak suretiyle tedbir talebine aykırı davranmıştır.

Cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. Ancak mahkeme, ayrıntıları gerekçeli kararda anlatılacağı gerekçesiyle Ümit Aslan’ın talebinin reddine karar verdi.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ozan Güven üçüncü mağazasını açacak17 Temmuz 2018 Salı 09:22
  • Eliz Sakuçoğlu'ndan genç oyuncuya sıcak temas!16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:40
  • Şarkıcı Hatice'den vücut şov!16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:17
  • Ünlü çiftin büyük heyecanı16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:14
  • Ece Erken bikinili fotoğrafını paylaştı16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:37
  • Murat Dalkılıç'ın yeni imajı şaşırttı!16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:42
  • Deniz Çakır’dan, Mustafa Ceceli’ye sert sözler16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:35
  • Nurgül Yeşilçay kaşesi dudak uçuklattı!16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:27
  • Burak Özçivit reklamdan kazandı, arabaya yatırdı!16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:23
  • Burçin Terzioğlu: Evlenmeyi düşünmüyoruz16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:56
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim