Ceren Damar'ın Katiline Müebbet!

Ceren Damar Şenel'in öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin davada İsmaih Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı

Daha önce mahkemede görülen davada tutuklu sanık Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak, reddi hakim talebinde bulunmuştu.

Mahkeme başkanı, Bıçak'ın reddi hakim talebinin reddine karar vermişti.

Sanığın avukatı Vahit Bıçak, yaptığı savunmada şunları söylemişti.

“Ceren Damar Şenel’e adalet için buradayız, Hasan İsmail Hikmet’e adalet için buradayız. Sanık, bir kişiyi öldürmüştür. Bir kişiyi öldüren kişi, başka kişileri de öldürebilir. Sanık burada bir katliam yapmamıştır, seri cinayet de işlememiştir”

SALONDA SİNİRLER GERİLDİ

Avukatın bu söylemi sonucunda Ceren'in aile yakınları ''Bunun davamızla ne alakası var? İsterseniz cinayet tarihinden başlayalım.'' dedi. Avukat Bıçak “Davanın başından bu yana müvekkilim vahşi, cani bir cinayet işlemiş, katliam yapmış gibi gösteriliyor” dedi. Salonda bulunanlar ise ''Sanık 17 bıçak darbesiyle öldürdü. Nasıl hünharca cinayet işlememiş'' dedi. Avukat Bıçak, Sanık ile Maktul arasında bir ilişki olduğunu iddia etti.

“Sanık ile maktule arasında gergin başlayan ilişki bir müddet sonra yumuşamıştır. Bir gün sanık trafikte aracıyla üniversiteye giderken maktulenin yolda biriyle tartıştığını görmüş, arabadan inmiş ve araya girerek maktuleyi korumuştur. Maktule, sanığa teşekkürlerini bildirmiş, üniversitedeki odasına davet etmiş ve sanık kabul etmiş. Samimiyet her geçen gün artmıştır.

Sanık ile maktule arasında yakın bir ilişki gelişmiştir. Birlikte Fransızca dersi çalıştıkları bir gün maktule sanıktan hoşlandığını, sanığa özel hisler duyduğunu, sanığın kız arkadaşından ayrılması durumunda onunla ilişki yaşayabileceğini söylemiştir. Sanık bunu reddetmiştir. Maktule bu taleplerini devam ettirmiştir. Bu olaydan sonra da sık sık buluşmaya başlamışlardır.”

Bu ifadeden sonra salon birbirine girdi, Mahkeme Başkanı Bıçak'a ''Davanın sınırları içinde savunma yap'' diyerek uyardı. Avukat savunmasına devam etti.

“Maktule, danışmanlığını yürüttüğü öğrencisiyle ilişkiye girerek görevini istismar etmiştir. Maktule, ‘kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak cinsel saldırıda bulunma’ suçunu işlemiştir. Maktule, hayatta olsaydı bu suçtan yargılanabilirdi.

Böylesine ağır bir suçun mağduru olmuş bir sanığın karşınızda olduğunu söylemek isterim. İlk cinsel saldırıdan sonra maktule baskılarını arttırmıştır. Sanığı okulda sıkıntıya sokacağını söyleyerek sanığı baskıya almıştır. Sanık, maktulenin tehditlerine boyun eğmek zorunda kalmıştır”

Bıçak'tan sonra Sanık Hikmete savunması soruldu,

“Yargılamanın her aşamasında pişmanlığımı belirtmek isterim. Adil bir yargılama olduğunu düşünmüyorum. Sanki engizisyon mahkemesindeymişiz gibi hakaretler oldu. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim ama oldu. Geçmişi geri getiremem.

Ben hak ettiğim cezayı almak istiyorum. Ne fazla ne az. Ben kaçmadım kendim teslim oldum. Bir can gitti benim de 24 yıllık birikimim gitti. Hakkaniyete uygun bir karar verilmesini istiyorum” diyerek açıklama yaptı.

Mahkeme başkanı, hükmünü kesmeden sanığa son sözlerini sordu. Sanık, “Son sözüm adalet tecelli edecektir” diyerek yanıtladı.

Mahkeme sanığın kamu görevlisinin yaptığı görevi sebeyile öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini hükmetti. Ceza indirim olmadan mahkeme, sanığın ruhsatsız silah bulundurması ve silahla tehtit suçlarından 3 yıl hapis cezası verdi.