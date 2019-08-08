CEP TELEFONUNDAN KURBANLIK SATIYOR

Edirne'de bir besici, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık almak için vakit bulamayan müşterilerine, cep telefonu ile hayvanların fotoğraflarını göndererek, kurbanlık almaları için kolaylık sağlıyor.

SonDakika.com'un haberine göre; Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bulunan besi çiftliğinde işletmecilik yapan Cem Pakarda, Kurban Bayramı öncesinde, kurbanlık almak için vakit bulamayan ya da şehir dışında yaşayan müşterilerine, "mobil kurban" hizmeti sunuyor. Satışa çıkardığı kurbanlıklarının fotoğraflarını çekerek, WhatsApp uygulaması üzerinden müşterilerine gönderen Pakarda, yine pazarlığı da mobil olarak yapıyor. Hayvanların kilo ve fiyatlarını yazan Pakarda, anlaşma sağlandığı takdirde, vekaletlerini alarak kesim işlemini gerçekleştiriyor.