Cennet ve Cehennem Mağaralarına İnşa Edilen Asansör ve Seyir Terası Tartışma Yarattı

Mersin'in Silifke ilçesindeki Cennet-Cehennem mağaralarına asansör ve seyir terası inşa edildi.

Fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından, sivil toplum kuruluşları ve çevrecilerden doğal yapıya zarar verdiği gerekçesiyle eleştiriler geldi.

Mersin'in Silifke ilçesindeki obruklar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "2020 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Fizibilite Destek Programı" kapsamında, Mersin Valiliği koordinasyonunda, Çukurova Kalkınma Ajansı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen iyileştirme çalışmaları sürüyor. "Cennet" olarak adlandırılan 70 metre derinliğindeki obruğa asansör inşa edildi. 452 basamaklı yürüyüş yoluyla inilen obruğun tabanında Meryem Ana Kilisesi yer alıyor. 128 metre derinliği nedeniyle "Cehennem" olarak adlandırılan ve kenarları içbükey olduğu için inilmesi mümkün olmayan obruğa ise seyir terası yapıldı.

"Obrukların doğasına zarar verilmedi"

AA'ya konuşan Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, asansörün ziyaretçilerin daha rahat gezebilmesi inşa edildiğini belirterek "Asansör ile seyir terası, obrukların doğasını bozmadan yapıldı. Geçen yıllarda obrukların ziyaretçi sayısı yılda 80-100 bindi. Projenin tamamlanmasının ardından ziyaretçi sayısının bir milyona yaklaşacağına inanıyorum. Katkılarından dolayı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve Valimiz Ali İhsan Su'ya teşekkür ediyoruz" dedi. Altunok, özellikle yaşlı vatandaşların obruğa inerken zorlandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bazı insanlarımız asansör konusunu farklı noktalara çekebilir ancak gerçekten ihtiyaç olan bir çalışmaydı. Uluslararası festivallerimiz kapsamında yurt dışından gelen misafirlerimiz oluyor. Çoğu zaman obrukların aşağısına inip, çıkmakta zorlanıyorlar.

Yaşlılar inmek istiyor ancak bazen rahatsızlanıyorlar. Sağlık ekipleri müdahalede zorlanabiliyor. Hem can güvenliği hem de ziyaretler için çok güzel oldu. Artık herkesin bu doğal güzelliği görüp yaşayacağına, gittikleri ülkelerde burayı anlatacağına ve yeni kişilerin geleceğine inanıyoruz

"Kaş yapayım derken göz çıkarılmış"

Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu yöneticilerinden arkeolog Nezih Başgelen ise projeye tepki gösterdi. Hürriyet'ten İdris Emen'e konuşan Başgelen, "Buralar hem doğal hem de kültürel miras açısından ülkemizin önde gelen değerleridir. Göründüğü kadarıyla Cennet Mağarası’na kondurulan bu her türlü estetikten yoksun çelik yığını asansörle kaş yapalım derken tam anlamıyla göz çıkarılmıştır” dedi.