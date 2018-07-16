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Cenazede barıştılar!

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Cenazede barıştılar!
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in babası Sadık Deniz hayatını kaybetti.

Sadık Deniz Zekeriyaköy Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye katılanlar arasında Özcan Deniz'in eski dostu Mahsun Kırmızıgül de vardı.Uzun zamandır küs olduğu bilinen Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül cenazede bir araya geldi. Vefa örneği gösteren Mahsun Kırmızıgül’ün aksine cenazeye başka ünlü ismin katılmaması dikkat çekti.

EŞİNDEN DESTEK

Özcan Deniz camide babasının tabutunun başına gelerek bir süre tabuta sarılıp, ağladı. Feyza Aktan eşinin omzuna yaslanarak teselli etmeye çalıştı.

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