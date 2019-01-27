Cenaze yazılarına dikkat!

Özellikle, sanat dünyasında yaşanan vefat ve cenaze törenlerinde bu kesim ile ilgili yeterli ve derinlemesine bilgi sahibi olmayan kimi yazarlar, öncelikle göçüp giden sanatçıyı kendi politik görüş ve tutkularına göre neden malzeme yaparlar anlamak mümkün değil...
Rahat bırakın müteveffayı yahu!...Cenazeye geldiyseniz, Allah razı olsun. Duanızı edin gidin...
Yoo, yetmiyor... Magazin ilgi çekiyor ya, bir tutam da ondan koyacak yazısına...
İlk iş olarak da ağır sözler söyleyecek cenazeye gelmeyen ünlüler için... Onları halkın önünde küçük düşürecek, prim yapacak...
Öncelikle, bu her şeyi çok iyi bilen (!) ve toplumu hizaya çektiğini sanan böylesi yazarlara şunu hatırlatmak gerek:
" Cenazeye gelmeyenleri tek tek nasıl tespit ettiniz?... Binlerce kişiyi dolaştınız mı, ekip mi kurdunuz. Ve daha sonra bu isimler arayıp neden cenazeye gelmediğini sordunuz mu? Araştırma yaptınız mı?..
Öyle ya,gazeteciliğin temel kuralı karşı tarafa sormak, söz hakkı vermek, araştırmak değil mi?
Belki hasta, çok önemli bir mazereti var... Şehir dışında belki..."
Bunları yapmadan insanları suçlamak, yargısız infaz doğru mu? Etik mi?
Ve son olarak küçük bir hatırlatma:
Rahmetli Ayşen Gruda ile sayısız filmde oynayan Şener Şen'i cenazeye gitmemekle suçlayan ve toplumun önüne atan "kulaktan dolma kimi yazar" akşam ekrana gelen Şener Şen'in cenazedeki görüntüsünü izledi mi acaba? Ve neler hissetti... Bakalım, özür dileyecek mi Şener Şen ve toplumdan?..
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