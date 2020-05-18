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Cenaze Evinde Bir Araya Gelen Aile Fertlerinin 12'sinde Covid-19 Testi Pozitif Çıktı

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Cenaze Evinde Bir Araya Gelen Aile Fertlerinin 12'sinde Covid-19 Testi Pozitif Çıktı
Van'ın Edremit ilçesinde cenaze evinde bir araya gelen ve sosyal mesafe kuralına aykırı davrandıkları belirtilen aile fertlerinden 12'sinin corona virüs testi pozitif çıktı.

Van’ın Edremit ilçesindeki cenaze evinde bir araya gelen ve akraba olan 12 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı.

Valilikten yapılan açıklamada, Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi Sağlık Çıkmaz Sokak'ta ikamet eden Gülçek ailesinden bir kişinin kalp krizi sonucu vefat etmesi üzerine il dışından gelen kardeşinin Van’a girişte filyasyon ekipleri tarafından gerekli işlemlerinin yapılarak evinde 14 gün karantina altında izoleye alındığı belirtildi.

Yakın akrabaların cenaze evinde bir araya gelerek sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandığı belirtilen açıklamada, "İl dışından kardeşinin vefatı üzerine Van’a gelen şahsın 15 Mayıs 2020 tarihinde rahatsızlanarak hastaneye başvurması üzerine yapılan korona virüs testi pozitif çıkınca sağlık ekipleri aile fertleri ve cenaze evine gelenlere test yaptı" ifadeleri yer aldı. 

232 KİŞİYE TEST YAPILDI

Açıklama şöyle devam etti: "Sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Gülçek ailesinin Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi Sağlık Çıkmaz Sokakta ikamet eden fertlerinden 9, yine aynı aileden İpekyolu ilçesi Yalınağaç Mahallesi’nde ikamet edenlerden de 3 kişide korona virüsü tespit edildi. Filyasyon ekiplerinin hasta şahıs ile temasta olanların tespitine yönelik yaptığı araştırmalarda şu ana kadar 232 kişiye ulaşılarak test yapıldı” 

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