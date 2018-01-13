Cem’le aynı pozu yine veririm

Önceki gün bir AVM’de görüntülenen Deniz Akkaya, Cem Yılmaz'la 15 yıl önce birlikte bir dergiye verdikleri pozu hakkında "O fotoğraf hiç gündemden düşmüyor. Bugün olsa yine aynı pozu veririm” dedi.

Deniz Akkaya, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Deniz Akkaya da duvarları yamulttu! Cem Yılmaz’ın ‘Arif V 216’ filmini izlemediğini söyleyen manken, 15 yıl önce birlikte bir dergiye verdikleri pozla ilgili konuştu. Deniz Akkaya'dan Adriana Lima çıkışı! Akkaya, “O fotoğraf hiç gündemden düşmüyor. Derginin başında Gülse Birsel vardı. Ellerinden öpüyorum, ne kadar magazini kokluyormuş. Bugün olsa yine aynı pozu veririm” dedi. Kaynak: Gecce.com

https://www.gecce.com.tr/haber-deniz-akkaya-cemle-ayni-pozu-yine-veririm