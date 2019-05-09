Cemiyetin gözde isimleri iftarda!

Geçtiğimiz gece Başarım Sensin Derneği'nin Four Season Otel'de maddi eşitsizlik içerisindeki öğrencilere yardım amaçlı düzenlediği ve artık gelenekselleşen iftar yemeğine katıldım.

Sevgili arkadaşım Elif İnci Aras'ında aralarında olduğu bir çok dernek yönetiminde bulunan saygın isimlerle birlikte eşsiz bir gece yaşadık. Gecenin konuşmacısı Tarihçi Saffet Emre Tonguç bize eski İstanbul aşlarını anlattı.