Cemiyet'in gözde isimleri iftarda

Elif Girgin / Yazar

Geçtiğimiz gece Başarım Sensin Derneği'nin Four Season Otel'de maddi eşitsizlik içerisindeki öğrencilere yardım amaçlı düzenlediği ve artık gelenekselleşen iftar yemeğine katıldım. Sevgili arkadaşım Elif İnci Aras'ında aralarında olduğu bir çok dernek yönetiminde bulunan saygın isimlerle birlikte eşsiz bir gece yaşadık. Gecenin konuşmacısı Tarihçi Saffet Emre Tonguç bize eski İstanbul aşlarını anlattı. Bir hayli kalabalık yardımsever insanların katıldığı gecenin onur konuğu ise İsmail Küçükkaya idi. Dernek başkanlığını Şule Argüder'in yaptığı yardım kuruluşu şimdiye dek bir çok ihtiyaç sahibi öğrenciye destek oldu ve olmayada devam ediyor.

Cemiyetin sevilen isimlerininde büyük önem verdiği ve üzerinde itina ile durduğu yardım gecelerine katılmaya ve bunları sizinle paylaşmaya elimden geldiğince devam edeceğim.

Başta dernek başkanı Şule Argüder olmak üzere Başarım Sensin derneğine ve bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Başarılarının devamını diliyor ve bu tarz organizasyonlarından dolayı tebrik ediyorum.