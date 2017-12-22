  • BIST 111.099
  • Altın 156,375
  • Dolar 3,8121
  • Euro 4,5104
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKATrakya İçin Kar Uyarısı!

Cem'in Kostüm Partisi

»
Cem'in Kostüm Partisi
Cem Yılmaz dün akşam yeni yıl partisi düzenledi. Yeni yıl partisinde ünlüler camiasından bir çok isim katıldı.

Arif V 216 filmiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan Cem Yılmaz, dün gece yeni yıl partisi düzenledi. 48 yıl öncesine gittiği kostüm partisine ünlü isimler akın etti.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyük Aşk Bitti mi?20 Aralık 2017 Çarşamba 14:26
  • Ferhat Göçer ile Yılmaz Morgül birbirine girdi!20 Aralık 2017 Çarşamba 14:22
  • Galada Şıklık Yarışı20 Aralık 2017 Çarşamba 14:13
  • Oğlunu Evden mi Kovdu?19 Aralık 2017 Salı 13:04
  • Çok Uzaklara Gidiyoruz!19 Aralık 2017 Salı 13:01
  • Sosyal Medyada Ünlüler19 Aralık 2017 Salı 10:54
  • Bengü'nün Panik Anları18 Aralık 2017 Pazartesi 14:02
  • Instagram'daki Cesur Ünlüler!18 Aralık 2017 Pazartesi 13:48
  • Özge'nin Acı Günü18 Aralık 2017 Pazartesi 13:41
  • "Hiç Öpüşmedim"18 Aralık 2017 Pazartesi 13:34
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim