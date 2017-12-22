Arif V 216 filmiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan Cem Yılmaz, dün gece yeni yıl partisi düzenledi. 48 yıl öncesine gittiği kostüm partisine ünlü isimler akın etti.
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Cem'in Kostüm Partisi
Cem Yılmaz dün akşam yeni yıl partisi düzenledi. Yeni yıl partisinde ünlüler camiasından bir çok isim katıldı.
Etiketler: Cem Yılmaz, Arif V 216
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