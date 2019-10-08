CEMİL İPEKÇİ’DEN ŞAŞIRTICI HADİSE AÇIKLAMASI!

Modacı Cemil İpekçi katıldığı canlı yayında gündeme ve mesleğine dair açıklamalarda bulunurken, şarkıcı Hadise'yle ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

Pek çok ünlü isimle çalışan ve yaptığı açıklamalarla dikkat çekici çıkışlarda bulunan modacı Cemil İpekçi, bu defa şarkıcı Hadise’nin giyim tarzıyla ilgili yorumlarda bulundu. Katıldığı programda ünlü isimlerin giyim tercihlerini değerlendiren İpekçi, daha önce de polemik yaşadığı şarkıcı Hadise’nin sürekli dekolteli kıyafetler giymesini eleştirdi.

“HADİSE ORTADA OLMAYI SEVİYOR”

İpekçi, Hadise ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanarak, “Hadise gündeme gelmek için çok dekolte giyiyor.Ben bunun taraftarı değilim. Çünkü iyi sesi olan ve iyi bir şarkıcı sınırı olması gerekiyor. Avrupa’da Beyonce filan var ama Beyonce çarşaf giyse sesi onun önüne geçiyor. Hadise seviyor ortada olmayı. Allah’tan üstümden gitti. Hadise için gündemde olmak çok önemli. Ama bana kalırsa nasıl gündemde kaldığın daha da önemli.” ifadelerini kullandı.