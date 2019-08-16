CEMİL İPEKÇİ, HADİSE'Yİ GÖRMEK İSTEMİYOR!

Modanın usta ismi Cemil İpekçi ile Hadise arasında sular durulmuyor.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Kanal D'de ekrana gelen "2.Sayfa" programına konuşan Cemil İpekçi söz son günlerde sahnede mayo giyen ünlülerden açılınca "Yakışıyor kabul ediyorum ama Ajda'nın vücudunu teşhir etmeye ihtiyacı yok. Gülşen'i beğenmedim. Ben sesini dinlemeye gidiyorum. İzlemeye gitsem gidip plajda izlerim. Hadise konusu kapandı, konuşulmuyor bile. Adı üstünde Hadise. Kimi istiyorsa onu taklit etsin. Kızgın değilim. Defterimde yok. Öyle birisi yok benim için. Bana uzak, cennete direkt olsun! Terbiye çok önemli. Onu eleştirdiğimde sevenleri bana çok çirkin laflar ediyor. Ben 500 yıl sonra ismi yazılacak ünlü sanatçılarla çalıştım. Beni hiç alakadar etmiyor gerçekten" ifadelerinde bulundu.