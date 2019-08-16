Programda Hadise'nin kürk giydiği haber hakkında konuşan Cemil İpekçi, arasının iyi olmadığı Hadise için şunları söyledi:"Adı gibi hadise olmuş üzerine konuşmaya gerek yok. Bunu da başarmış. Onun garip fanları var. Hesaplarına bakıyorsunuz ama bir bakıyorsunuz ki hepsi fake hesap. Bir keresinde ona 'kadın' dedim diye yer gök fırladı. Halbuki ben 20 yaşından beri herkese kadın derim. Fanları ve ablası 'Nasıl kadın diyebilirsin sen kimsin?' diye.
Ben 48 senelik 279 tane ödül almış bir tasarımcıyım. Sen kimsin? Belçika'nın Flaman kısmından gelmiş orada tutmamış burada Allah razı olsun bir kişi elinden tutmuş da şarkı söylemişsin. Karga karga gak demiş çık şu dala bak demiş senin fanın tabiki de olacak. Türkiye'de fanın olması için saçını sarıya boya birazda kalçaların olsun iki tane kıvır 4 tanede bağır 5 kişiye de pislik at yarın fanın olur.
Ben dünyada ders veriyorum. Ben olsam 'Cemil İpekçi böyle dedi biraz dikkat edeyim' derim. Ama o büyük bir ukalalıkla çıktı. Onun hakkında konuşmak bile değil defterim yok. İsmini uygun bir Hadise daha yapmış işte. Önemli olan gazetelere böyle çıkmak değil sanatınla çıkmak. Hadise'nin zevkli olması mümkün değil. Çünkü Belçika bir moda merkezi değil. Bu kızda flaman kısmında doğmuş onlarda da çok fazla zevk yoktur. Çok iddialı. Ben güzel kadının kendine güzel dediğini görmedim. nerede gudubet varsa kendini pek güzel bulur. Bu kılıkla da çok güzel Hadise yapmış.'
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CEMİL İPEKÇİ HADİSE'YE NEDEN TAKTI?
Programda Hadise'nin kürk giydiği haber hakkında konuşan Cemil İpekçi, arasının iyi olmadığı Hadise için şunları söyledi:"Adı gibi hadise olmuş üzerine konuşmaya gerek yok. Bunu da başarmış. Onun garip fanları var. Hesaplarına bakıyorsunuz ama bir bakıyorsunuz ki hepsi fake hesap. Bir keresinde ona 'kadın' dedim diye yer gök fırladı. Halbuki ben 20 yaşından beri herkese kadın derim. Fanları ve ablası 'Nasıl kadın diyebilirsin sen kimsin?' diye.
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- 15:42 - AYRILIĞIN NEDENİ İHANET VE KUMAR MI?
- 15:37 - TERCİHİ TÜRK TASARIMI
- 15:35 - GURBETÇİLERİN GERİ DÖNÜŞ ÇİLESİ BAŞLADI!
- 15:31 - LOCALAR MODA OLDU
- 15:25 - ANKARA'DA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU!
- 15:24 - İRAN'DA DEPREM!
- 15:18 - DEVRAN ÇAĞLAR HAYATINI KAYBETTİ!
- 15:16 - BAŞI BELAYA GİRDİ
- 15:11 - TAYYİP KİMİ GÖREVDEN ALDI?
- 15:08 - PAKİSTAN'DA PATLAMA!
- 15:06 - İNCE İLE DANS ETTİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
- 15:03 - FİDAN WASHİNGTON'A BÜYÜKELÇİ Mİ OLUYOR?
- 14:58 - YİNE HABER OLDU
- 14:44 - BU KIZLAR NE YAPIYOR?
- 14:39 - CEMİL İPEKÇİ HADİSE'YE NEDEN TAKTI?
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