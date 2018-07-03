Cem'den Defne'ye Başrol!

Sevgilisi Defne Samyeli ile bir alışveriş merkezinde görüntülenen Cem Yılmaz, yeni filminde sevgilisinin rol almayacağını söyledi.

Bir süredir birlikte olan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yakın zamanda yeni filminin çekimlerine başlamaya hazırlanan komedyen, yeni projesinde sevgilisinin rolünün olmadığını söyledi.

"BU FİLMDE ROLÜ YOK"

Komedyenin, AVM'ye gelmesinden 20 dakika sonra sevgilisi Defne Samyeli de kendi aracıyla AVM'ye giriş yaptı. Meydan katında bir kafede buluşan çift, bir süre baş başa yemek yiyip sohbet etti.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, Ağustos ayında çekeceği yeni filminde Samyeli'ye rol verip vermeyeceği konusunda "Bu filmde rolü yok. Ama sonraki filmde olabilir" dedi.

OĞLU KEMAL İLE SAMYELİ'NİN KIZLARI TANIŞMAMIŞ

Yılmaz oğlu Kemal'in Defne Samyeli'nin kızları ile tanıştığı haberinin de doğru olmadığını söyledi.