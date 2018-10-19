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Cemal Kaşıkçı'nın nerede öldürüldüğü tespit edildi!

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Cemal Kaşıkçı'nın nerede öldürüldüğü tespit edildi!
El Cezire Televizyonu, "Türk yetkililer Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nerede öldürüldüğünü biliyoruz dedi. Suudi otopsi uzmanı cesedi parçaladı" iddiasında bulundu

El Cezire Televizyonu, "Türk yetkililer Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nerede öldürüldüğünü biliyoruz dedi. Suudi otopsi uzmanı cesedi parçaladı" iddiasında bulundu.

2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan ve Türk-Suudi yetkililerinin araştırmayı sürdürdüğü şüpheli olay hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. 

Arapça yayın yapan televizyon kanalından geçen iddiada, Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta tam olarak nerede öldürüldüğünün bilindiği söylendi. 

Televizyon kanalı, Kaşıkçı'nın konsolosluğa girer girmez birkaç kişinin saldırısına uğrayarak öldürüldüğü, Suudi doktor Salah al-Tabbaki kontrolünde ise cesedinin 15 dakikada parçalandığı iddia edildi. 

 

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