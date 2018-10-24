Cemal Kaşıkçı’nın cesedi parçalanmış halde bulundu

Sky News, bazı kaynaklara dayandırdığı son dakika haberinde Kaşıkçı'nın cesedinin bulunduğunu duyurdu.

Kaşıkçı'nın cesedinin başkonsolosun konutunun bahçesinde bulunduğu açıklanırken, kaynaklar cesedin parçalara ayrıldığını ve yüzünün tanınmaz halde olduğunu iddia etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise cesedin bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

İngiltere merkezli Sky News, bazı kaynaklara dayandırdığı haberde, 2 Ekim’den beri haber alınamayan ve geçen hafta İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğü resmen açıklanan Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin bulunduğunu duyurdu.

Sky News’ten Alex Crawford imzalı haberde açıklamalarda bulunan bir kaynak, Kaşıkçı’nın cesedinin Suudi Arabistan Başkonsolosu’nun konutunun bahçesinde bulunduğunu söyledi. Kaynaklar, gazetecinin parçalara ayrıldığını ve yüzünün tanınmaz halde olduğunu ifade etti.

Sky News, bu iddiaların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından geldiğini dile getirdi.