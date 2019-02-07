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Cemal Kaşıkçı vahşice öldürüldü

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Cemal Kaşıkçı vahşice öldürüldü
Birleşmiş Milletler Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı konusunda Türkiye'de de sürdürdüğü çalışmalarıyla ilgili bir rapor yayımladı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasını yürüten Birleşmiş Milletler Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, geçtiğimiz hafta Türkiye'de de sürdürdüğü çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Callamard'ın açıklamasında, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı önceden planlı bir şekilde vahşice öldürüldü. Kaşıkçı cinayeti Suudi Arabistan devlet yetkilileri tarafından gerçekleştirildi"ifadeleri kullanıldı.

Kendisiyle çalışan ekibin, Türk istihbarat servisi tarafından elde edilen 'ürpertici ve korkunç' ses kayıtlarının bir kısmına erişim sağladığını da belirten Callamard, "Suudi Arabistan, İstanbul'daki kendi konsolosluğunda işlenen cinayetin araştırılması konusundaki Türkiye'nin çabalarını da ciddi şekilde baltaladı" dedi.

Cinayetle ilgili herhangi bir bilgisi olan varsa kendileriyle iletişime geçmesini istediklerini de dile getiren Agnes Callamard, bu bilgilerin haziran ayında yayınlanacak nihai rapor öncesi ellerini güçlendireceğini ve sorumluların cezalandırılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

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