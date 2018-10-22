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Cemal Kaşıkçı nasıl öldürüldü?

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Cemal Kaşıkçı nasıl öldürüldü?
Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir poşet yahut ipi andıran plastik bir malzeme aracılığıyla boğulduğu iddia edildi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi olayına dair bir yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi dehşet dolu anları anlattı.

Selvi, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa girmesinin ardından doğrudan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin odasına götürüldüğünü belirtti.

Suudi Arabistan'dan gelen infaz timi tarafından odada boğularak öldürüldüğü belirtilen Cemal Kaşıkçı'nın cep telefonu ile kolundaki Apple Watch'un eşleşmesinden ötürü cihazın çalıştırılmak istendiği ve bunun için de Kaşıkçı'nın parmağının kesildiği ve bu sayede parmak izinin kullanılmak istendiği kaydedildi.

Abdulkadir Selvi, söz konusu yazısında, Suudilerin açıkladığı gibi bir arbede ya da sorgulamanın yaşanmadığını söylerken Cemal Kaşıkçı'nın bir poşet yahut ipi andıran plastik bir malzeme aracılığıyla boğulduğunu ifade etti.

Cemal Kaşıkçı'nın boğularak öldürülmesinin ardından yaşanan dehşet dolu anları da anlatan Selvi, Adli tıp kurumu başkanı Al Tubaigy tarafından Kaşıkçı'nın cesedinin 15 parçaya ayrıldığını söyledi.

Öte yandan Abdulkadir Selvi, öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin konsolosluk binasının dışına çıkarıldığının fakat İstanbul dışına çıkarılamadığının düşünüldüğünü belirtti.

 

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