Cemal Kaşıkçı cinayetini yöneten isim!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın en yakın danışmanlarından biri olan Kraliyet Divanı Müsteşarı el-Kahtani'nin, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini internetten görüntülü görüşme yaparak kontrol ettiği iddia edildi.

Reuters haber ajansı dün gece saatlerinde gündeme bomba gibi düşen bir haberi paylaştı.

Haberde, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın sosyal medya işlerini yürüten Abdullah el-Kahtani'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini Skype üzerinden emirler vererek yürüttüğünü iddia etti.

Reuters haber ajansının ismini açıklamadığı iki Suudi yetkiliye dayandırdığı haberde, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası görevden alınan Suud bin Abdullah el-Kahtani'nin, Suudi katillerle internet üzerinden iletişim kurduğu öne sürüldü.

Habere göre, Kahtani, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında tutulduğu odaya kamera aracılığıyla bağlandı. Bu bağlantı sırasında Kahtani'nin Kaşıkçı'ya hakaretler yağdırmaya başladığı ve gazeteciyi aşağıladığı iddia edildi.

Kahtani'nin odada bulunan infaz timine "Bana o köpeğin kafasını getirin" gibi sözler sarf ettiği ileri sürülen haberde, Kahtani'nin Kaşıkçı'nın öldürüldüğü anları izleyip izlemediğinin bilinmediği belirtildi.

Suudi Kraliyet Mahkemesi'nden bir yetkili olduğu söylenen diğer kaynak ise Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu Kahtani'nin almasının istenildiğini ifade etti.

Adını açıklamayan Kraliyet Mahkemesi çalışanı, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti sonrası yaptığı soruşturmada görevden alınan Kahtani'nin hapis cezası almadığına dikkat çekti ve sosyal medya üzerinden paylaşımlarını sürdürdüğü iddiasında bulundu.

Suud bin Abdullah el-Kahtani, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından "Kimsenin yönlendirmesi olmaksızın kararlar aldığımı mı düşünüyorsunuz?" notunu paylaşmış, özellikle Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin gözaltına alınmasında rol alması ve Suudi Kraliyet ailesinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a muhalif olabilecek isimleri susturma operasyonlarında yer alması ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Haberde ayrıca, başka bir Suudi yetkilinin, "Yaşanan olaylar Muhammed bin Selman'ı görevden almaya yetmeyecek fakat muhtemelen tamiri çok uzun yıllar alacak. Çünkü Kral kendisini koruyor" sözlerini söylediği belirtildi.