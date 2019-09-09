CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNE AİT SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI!

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ulaştığı infaz anının ses kayıtları ortaya çıktı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Ses kayıtlarına göre, Kaşıkçı'nın cesedini parçalayan adli tıpçı Salah Muhammed Tubeyki "Aslında hep kadavralar üzerinde çalıştım. Kesmeyi iyi bilirim. Hiç sıcak bir beden üzerinde çalışmadım, ama onu da kolayca hallederim. Normalde kadavra keserken kulaklığımı takar müzik dinlerim. Bir yandan da kahvemi sigaramı içerim. Ben parçaladıktan sonra siz de poşete sarıp bavullara koyar ve çıkarırsınız" diyor