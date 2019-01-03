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Cemal Kaşıkcı cinayetin de 5 idam

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Cemal Kaşıkcı cinayetin de 5 idam
Suudi Arabistan’da savcılar, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldürmekle suçlanan 5 zanlının idamını istedi.

Cemal kaşıkcı cinayetin de soruşturmalar sürüyor.  Suudi Arabistan’da savcılar, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldürmekle suçlanan 5 zanlının idamını istedi. 

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