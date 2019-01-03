Cemal kaşıkcı cinayetin de soruşturmalar sürüyor. Suudi Arabistan’da savcılar, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldürmekle suçlanan 5 zanlının idamını istedi.
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Cemal Kaşıkcı cinayetin de 5 idam
Suudi Arabistan’da savcılar, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldürmekle suçlanan 5 zanlının idamını istedi.
Etiketler: Cemal kaşıkcı. Suudi Arabistan, cinayet
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