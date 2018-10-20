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Cemal Kaşıkçı arbede de öldü!

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Cemal Kaşıkçı arbede de öldü!
Suudi Arabistan dün, İstanbul Başkonsolosluğu’na 2 Ekim’de girdikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü açıkladı.

SUUDİ Arabistan, 2 Ekim’den bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldüğünü dün gece doğruladı. Suudi devletine bağlı yayın organlarından yapılan açıklamada, Kaşıkçı’nın konsoloslukta yaşanan arbede sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Suudi Arabistan Başsavcısı, Kaşıkçı ile başkonsoloslukta görüştüğü kişiler arasında bir tartışma çıktığını, Kaşıkçı’nın aldığı bir yumruk darbesiyle yaşamını yitirdiğini kaydetti. Suudi başsavcı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve konuyla ilgili olarak 18 Suudi vatandaşının tutuklandığını duyurdu. “Kraliyet konuya dair derin üzüntüsünü ifade ediyor” denilen açıklamada, tutuklanan kişilerin kimliği açıklanmadı.

Olayla ilgili olarak, Suudi Arabistan Kraliyet Mahmekesi Danışmanı Suud el-Kahtani ile İstihbarat Şefi Yardımcısı Tümgeneral Ahmet Asiri de görevden alındı. Suudi Arabistan, Türk yetkililerin, şaibeli isimlerle ilgili paylaştığı bilgilerin Kaşıkçı meselesinin aydınlatılmasına yardımcı olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, Kaşıkçı’nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edileceğini duyuruldu.

İSTİHBARATTA YENİDEN YAPILANMA

Yaşanan gelişmelerin ardından, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Kraliyet İstihbarat Servisi’ni yeniden yapılandırmanın ‘acil bir ihtiyaç’ olduğunu belirtti. Yeniden yapılandırma için kurulacak bakanlık komitesinin başında Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın olacağı bildirildi. 

Amerikan New York Times gazetesi önceki gün Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın üst düzey danışmanlarından istihbarat yetkilisi General Ahmed el Assiri’yi sorumlu tutmaya hazırlandığını yazmıştı. Kaynaklar, Beyaz Saray yetkilileri ile de görüşüldüğü ve Assiri’nin isminin verildiğini belirtmişti. Suudi Arabistan düne kadar Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü reddetmiş, konsolosluk binasından çıkmış olduğunu öne sürmüştü.

 

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