  • BIST 114.164
  • Altın 170,474
  • Dolar 4,0033
  • Euro 4,9261
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAfrin'de yaralanan asker şehit oldu!

Cemaat Yurdunda Sır Ölüm

»
Cemaat Yurdunda Sır Ölüm
Olay; geçtiğimiz pazartesi günü İsmailağa Cemaati’nin İstanbul Esenyurt’taki ‘medrese’ adı verilen bir yurdunda meydana geldi.

KURAN OKURKEN VEFAT ETTİ İDDİASI

İddialara göre; yurtta yatılı olarak kalan Mahmut Osman Kamış adındaki 12 yaşındaki çocuk, Kuran okurken fenalık geçirdi. Yurt görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİSE İNTİKAL ETMEDİ!

Ağzından kan geldiği bildirilen miniğin cesedi daha sonra yurt görevlileri tarafından ailesine teslim edildi.  Olay sonrası ne polise ne de sağlık görevlilerine haber verilmediği öğrenildi.

 

Ailesinin de cemaat mensubu olduğu öğrenilen Mahmut Osman’ın cenazesi, önceki gün İsmailağa Camii’nde ikindi namazına müteatip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına; Metin Balkanlıoğlu başta olmak üzere İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimleri katıldı.

“AĞZINDAN KAN GELDİ”

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan İsmailağa Cemaati yetkilileri ise “Çocuk zaten kalp hastasıydı. Yavrumuzun Kuran okurken ağzından kan gelmiş. Hakkın rahmetine kavuşmuştur” dediler.

“RAHLE BAŞINDA VEFAT ETTİ”

Cemate yakın sosyal medya hesabından olayla ilgili yapılan açıklamada ise “İstanbul'daki İsmailağa Dergâhı Medreselerinden birinde hafızlık yapan, 12 yaşındaki talebe kardeşimiz, rahlenin başında vefat etmiştir.
Cenazesini Kemal Efendi Hocamız kıldırmış, duaları ve telkini Metin Hoca Metin Balkanlıoğlu Hocamız yapmıştır” denildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Deprem Okulları Tatil Ettirdi!28 Mart 2018 Çarşamba 13:09
  • Çağla'nın 5 Yıl Hapsi İsteniyor!28 Mart 2018 Çarşamba 13:02
  • Kaçarken Yakalandı!28 Mart 2018 Çarşamba 11:24
  • Ortaköy'de gece kulübü önünde silahlı kavga: 1 ölü ve 2 yaralı28 Mart 2018 Çarşamba 11:06
  • Çorum'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 33 yaralı28 Mart 2018 Çarşamba 11:03
  • İstanbul için son dakika uyarısı!27 Mart 2018 Salı 11:33
  • Demet Akalın'dan Uber açıklaması!26 Mart 2018 Pazartesi 15:08
  • Eski futbolcu feci şekilde can verdi!26 Mart 2018 Pazartesi 15:05
  • Başbakan Yıldırım’dan, Rusya Başbakanı Medvedev’e taziye mesajı26 Mart 2018 Pazartesi 14:06
  • Diyanet’ten Barbie bebek açıklaması26 Mart 2018 Pazartesi 14:06
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim