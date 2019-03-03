Cem Yılmaz'ın yeni filmi, netflix'de olacak mı?

Komedyen Cem Yılmaz, önceki akşam sevgilisi Defne Samyeli'yle beraber Tarabya Kıyı Balık'taydı.

Yaklaşık dört saat kaldıkları mekandan birlikte ayrılan Cem Yılmaz - Defne Samyeli çifti, "Yemek yedik, eve gidiyoruz" dedi.

"Sosyal medyadan da paylaşım yaptınız. Yeni çıkacak filmlerinizi sadece sinemada mı olacak? Siz de Yılmaz Erdoğan gibi Netflix gibi platformlara filmlerinizi satar mısınız?" soruları üzerine ünlü komedyen, “Sadece sinemalarda" şeklinde konuştu.

Yılmaz Erdoğan'ı 'Organize İşler Sazan Sarmalı' için arayıp aramadığı sorularına Yılmaz, "Hayırlı olsun dedim, tebrik ettim" yanıtını verdi.