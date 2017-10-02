Cem Yılmaz'ın sevgilisi Özge Sabuncu bebek mi bekliyor?

Yaz aylarında Cem Yılmaz'la baş başa tatil yapan Özge Sabuncu cephesinden son gelen haber herkesi çok şaşırtacak.

‘Duymayan Kalmasın’ programının haberine göre: Cem Yılmaz ile yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Özge Sabuncu'nun hamile olduğu iddia edildi.

Dönem dönem ayrılıp tekrar barışan 44 yaşındaki Cem Yılmaz ve Özge Sabuncu bebek bekliyor. Ahu Yağtu ile evliliğinden 5 yaşında Kemal isminde bir oğlu olan Cem Yılmaz, geçtiğimiz yıllarda 'Yeniden çocuk sahibi olmak istiyor musunuz?' sorusuna 'Benden geçti artık 50 yaşında bir adamım' cevabını vermişti.



Cem Yılmaz’la önceki gün objektiflere yansıyan Özge Sabuncu'nun kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı. Cem Yılmaz meslektaşı Mehmet Ali Erbil gibi hamile kalan sevgilisinden bebeğini aldırmasını isteyip istemeyeceği ise merak konusu oldu.